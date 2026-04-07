        "Türkiye Ormancılık Yarışmaları" Bursa'dan başlatıldı

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa'dan startı verilen Türkiye Ormancılık Yarışmaları'na (TOY 2026) ilişkin, "30 bölge müdürlüğümüzde 284 işletme müdürlüğümüzün katılacağı yarışmalardan bahsediyoruz. 50 bin personelimizin yaklaşık 5 bini bu yarışmalarda görev alacak, sorumluluk üstlenecek ve arkadaşlarını temsil edecekler." dedi.

        Giriş: 07.04.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda düzenlenen törende konuşan Karacabey, Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ormancılığın sadece fidan dikmek, yetiştirmek, onu korumak ve toplumun hizmetine sunmaktan ibaret olmadığını ifade eden Karacabey, tam 187 yıldır bu ülkenin topraklarına sadece tohum ekmeyen, umudu ve geleceği eken teşkilatın mensupları olduklarını anlattı.

        Karacabey, kendilerine emanet edilen toprağı daha ileri seviyeye taşıma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Rakamlara baktığımız zaman da elhamdülillah biz üzerimizdeki sorumluluğu kurum olarak, teşkilat olarak yerine getirmiş olduğumuzu değerlendiriyoruz. Baktığımız zaman ülkemizin orman varlığı 1970'li yılların sonunda 20 milyon hektarlardayken bugün 23,4 milyon hektara ve ülkemizin karasal alanının yüzde 30'una ulaşmış durumda. 2025 yılı dünya orman raporuna baktığımız zaman 2020'de orman varlığını artırmada dünyada 6'ncı sırada olan yerimizi 2025 yılı sonu itibarıyla dördüncü sıraya yükselttik. Yine Avrupa'dan ilk sıradaki yerimizi her iki dönemde de koruyoruz. Dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında dünyada dördüncülükten üçüncülüğe yükseldik, Avrupa'daki ilk sıradaki yerimizi de korumaya devam ediyoruz."

        - "Burada iş güvenliği kurallarının hepsine uyulması gerekiyor"

        Karacabey, personelin ekip ruhunu güçlendirmesi, tecrübe paylaşması ve birlikte hareket edilebilmesi için bu yarışmayı düzenlediklerini bildirdi.

        Yarışmaları bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karacabey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "30 bölge müdürlüğümüzde 284 işletme müdürlüğümüzün katılacağı yarışmalardan bahsediyoruz. 50 bin personelimizin yaklaşık 5 bini bu yarışmalarda görev alacak, sorumluluk üstlenecek ve arkadaşlarını temsil edecekler. Önce burada olduğu gibi bugün başlattığımız bölge müdürlüklerimizin kendi aralarında işletmelerinin yarışacağı yarışmalardan sonra Türkiye genelindeki 30 bölge müdürlüğümüzü 5 bölgeye ayırıp o bölgelerin de birincilerini belirledikten sonra inşallah Türkiye finalini gerçekleştireceğiz."

        Karacabey, yarışmalarda tüm takımların hünerlerini sergileyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu etkinliklerde sadece fiziki güç veya tecrübe değil, aynı zamanda ormancılık biliminin tüm unsurları da ortaya konulmuş olacak. Özellikle ormanın bakımı, yetiştirilmesiyle alakalı becerileri de test etmiş olacağız. Aynı zamanda orman yangınlarıyla mücadelede ekiplerimizin kısa sürede yapmaları gereken faaliyetleri yerine getirmelerini sağlayacak, gösterebilecekleri, hünerlerini sergileyebilecekleri parkurlar da oluşturulmuş durumda. Yaptığımız iş hakikaten son derece ağır, tehlikeli ve yorucu bir iş. Burada iş güvenliği kurallarının hepsine uyulması gerekiyor. Sadece sahada değil, bu yarışmalar sırasında da arkadaşlarımızın kıyafet giyim kuşamlarıyla hem de yarışmalar sırasında güvenlik tedbirlerini elden bırakmadan yarışmalarını tamamlamasını önemsiyoruz."

        Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise 771 bin hektar ormanlık alanda sorumluluklarının bulunduğunu, 1454 personel, 4 hava aracı ve 117 arazözle görev yaptıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından ormancılık faaliyetleriyle ilgili bir dizi eğitim, yarışma ve etkinliği içeren TOY 2026'nın startı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay'ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Dükkanın önüne duvar ördü, kiracısı isyan etti: "Bizi açık cezaevine çevird...
        Yeşil vatan neferleri, bu sefer söndürmek için değil yarışmak için ter dökt...
        Yıldırım'ın milli gururu Rümeysa
        Karacabey'de 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bursa'da silahlı yaralama olayının şüphelileri yakalandı
        Bursa'da düğün konvoyuna ağır ceza: 660 bin TL Bursa'da konvoy şovu pahalıy...