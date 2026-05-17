Türkiye'nin endemik bitkilerini iğne oyasıyla işlediler

KADİR İNCİ - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişen endemik bitkiler kadınlar tarafından iğne oyasıyla işlendi.



İnegöl Halk Eğitimi Merkezince açılan iğne oyası kursuna çok sayıda kadın katıldı.



Müdürlüğün el sanatları öğretmeni Selma Köroğlu tarafından verilen eğitimlerle iğne oyasını öğrenen kadınlar endemik bitkileri iğne oyasıyla işledi.



Dağ gülü, çakal nergisi, Çatalca peygamber çiçeği, su papatyası, Ermenek menekşesi, şahin otu, sultan zambağı, taşlık çiğdemi gibi bitkileri iğne oyasıyla ölümsüzleştiren kadınlar, aynı zamanda bunları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.



El sanatları öğretmeni Selma Köroğlu, iğne oyası çalışmalarının kadınları hem ekonomik hem ruhsal anlamda desteklediğini söyledi.



Yaklaşık 13 yıldır burada görev yaptığını, 30 yıldan fazla süredir de iğne oyası üzerine çalıştığını belirten Köroğlu, "Esas amacım iğne oyasını sandıktan çıkarmak. İğne oyası Türk kültürünü çok güzel yansıtan geleneksel işlerimizden biri. Türk kadınının zarafetini anlatan ve sanata döken bir alan. Öğrencilerime de bunu aşılamaya çalışıyorum." diye konuştu.



Köroğlu, iğne oyasını gelecek nesillere de aktarmayı hedeflediğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Son olarak endemik çiçeklere olan hayranlığımızı iğne oyasıyla sanata dönüştürdük. Ülkemiz cennet, çok güzel çiçeklerimiz var. Biz de iğne oyasıyla ölümsüzleştirmek istedik. Bu çalışmaya başlayalı 2 yıldan fazla oldu. İnternet üzerinden araştırmalar yaptık. Kitaplar ve kütüphanelerden araştırmalar yaptık. Çiçeğin renk özelliği, tohum özelliği gibi konuları araştırarak başladık. Ben bunları öğrencilerime anlattıkça onlar da heveslendi. Çok güzel bir arşiv ortaya çıktı. Bunu devam ettiriyoruz. Endemik bitkilerimizi gelecek nesillere taşıyacak çok güzel bir çalışma ortaya çıktı."



İğne oyasının kadınlara ruhsal olarak da iyi geldiğini belirten Köroğlu, "Ayrıca sayılarla çalıştığımız için beyinle ilgili rahatsızlıklara çok faydalı bir sanat. Burada şu anda 50'ye yakın çalışmamız var. Çok sayıda ilden farklı çiçekler var. Eksik olanlarımız da var ama tamamlamaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar birebir yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



- "Daha çok psikolojik olarak bizi rahatlatıyor"



Kursiyerlerden ev hanımı Nurcan Karadağ, 7 yıldır merkeze geldiğini anlattı.



Sosyalleşme amacıyla buraya gelmeye başladığını dile getiren Karadağ, "Bir şeyler üretmek ve ürettiğimizin beğenilmesi güzel oluyor. Kendimiz kullanmak için yapıyoruz, satıp para kazanıyoruz ama daha çok psikolojik olarak bizi rahatlatıyor." dedi.



Eğitim alan Nagihan Yavuk, iğne oyası yaparak ev ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek, "Sipariş alarak müşterilerime yapıyorum. 8 yıldır iğne oyası yapıyorum." diye konuştu.



Eğitim imkanlarının çok iyi olduğunu ifade eden kursiyer Zeynep Bilican, iğne oyası yaparak hem para kazandığını hem de çocuklarına bu ürünleri miras bıraktığını anlattı.



İlknur İlhan, kolunda lif yırtığı ve sinir sıkışması olduğunu belirterek, "İğne oyası bana çok iyi geliyor. Tüm iğne ve tedavilerimi bıraktım. Geçen yıl doktoruma 'İğne oyası yapmadım, kolum tutuluyor.' dediğimde kursa devam etmemi söyledi, doktorlar tavsiye ediyor." ifadesini kullandı.



MS hastası kursiyer Selvihan Pamuk da iğne oyasının rahatsızlığına iyi geldiğini, kendisini burada çok mutlu hissettiğini söyledi.



İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, iğne oyasının kadim sanatlardan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Biz de bu sanatı yaşatmak için çalışıyoruz. Sandıklarda saklı kalmış iğne oyasını güncel hayata uyarlıyoruz. Gün geçtikçe kurslarımıza ilgi artıyor. Kurslarımız bir şey üretmenin yanında insanların sosyalleştiği, konuşarak sıkıntılarından kurtulduğu alanlar."

