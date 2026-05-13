TÜSTED'in genel kurulunda Murat Aslan güven tazeledi

Bursa'da Ticari Araç Üstyapı Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği'nin (TÜSTED) genel kurulu gerçekleştirildi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) işbirliğiyle Uludağ Kirazlıyayla mevkisindeki Bursa Business School'da gerçekleştirilen genel kurulun açılışında konuşan TÜSTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aslan, büyük, güçlü ve Türkiye için stratejik değeri olan bir sektörün temsilcileri olduklarını söyledi.



Sektörün hak ettiği kadar görünür olmadığını vurgulayan Aslan, işbirliği içinde hareket edebilmek ve sektörü hak ettiği noktaya taşımak için bu derneği kurduklarını anımsattı.



Aslan, ciddi üretim ve ihracat yapan sektördeki firmaların binlerce kişiye istihdam sağladığını belirterek, ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu vurguladı.



Bazı firmaların ikinci veya üçüncü kuşak temsilcilerinin sektörde çalışmaya devam ettiğine değinen Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu sektör sadece ticaret yapan firmalardan oluşmuyor. Bu yapı bilgi birikimi, üretim kültürü, mühendislik kabiliyeti ve yılların emeği üzerine kurulmuş güçlü bir sanayi yapısıdır ama maalesef sektörümüzün taşıdığı bu değer, uzun yıllardır yeterince görünür değildi. TÜSTED'in kuruluş amacı tam olarak buydu. Sektörümüzü hak ettiği şekilde temsil etmek ve hak ettiği noktaya taşımak. Bugün burada yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıç sıfırdan başlayan bir hikaye değil. Bu yapı yılların birikimi, deneyimi ve ortak hafızası üzerine inşa edilen güçlü bir yapı. Çünkü burada sadece bir dernek kurulmadı. Aynı zamanda sektörümüz adına ortak bir irade oluştu."



- "Sektörümüz, Türkiye için stratejik değeri olan çok önemli bir sektör"



Aslan, derneğin hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki süreçte hedeflerimiz çok net. Sektörümüzün kurumlar nezdinde daha güçlü temsil edilmesi. Mevzuat süreçlerinde sektörün görüşünün daha fazla dikkate alınması. Üyelerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi. Teknik konularda ortak çalışma grupları oluşturulması ve ortak çözümler üretilmesi. Sektörümüzün ihracat gücü, üretim kapasitesi ve yerlilik oranının daha görünür hale getirilmesi. Sesimizin duyulması için masada olmamız gerekiyor. Masada olmak için güçlü bir yapıya ihtiyacımız var. Çünkü biz inanıyoruz ki bu sektör Türkiye için stratejik değeri olan çok önemli bir sektör. Bu değerin hem ülkemizde hem uluslararası alanda daha güçlü şekilde görülmesi gerekiyor."



Konuşmaların ardından gerçekleştirilen genel kurulda Murat Aslan, yeniden başkanlığa seçildi.



Genel kurulun ardından yapılan Sektör Buluşması'nda ise BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu, üretim gücü ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Genel kurula bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri, dernek üyeleri ve iş insanları katıldı.

