        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Biga'da protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlıkta bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Biga'da protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Biga İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Fuat Gençer, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, esnaf odalarının başkanları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Kayabaşı ve Belediye Başkanı Şen, törende katılımcıların tebriklerini kabul ederek bayramlarını kutladı.

        Buradaki programın ardından ilçe protokolü Biga Sağlık Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga Devlet Hastanesi ile Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

        Protokol üyeleri, bayram boyunca görevi başında olan personelin ve kurumlarda bulunan vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

