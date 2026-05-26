        Bigaspor için destek etkinliği düzenlendi

        TFF 3. Lig'e yükselen Bigaspor için düzenlenen destek etkinliğinde, 9 milyon 606 bin lira bağış yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ayrıca 8 milyon lira değerinde arsa bağışı gerçekleştirildi.


        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ilçede çok güzel bir dayanışma ruhunun sergilendiğini söyledi.


        Destek veren herkese teşekkür eden Kayabaşı, "3. Lig zor bir mecra, Bölgesel Amatör Lig'e benzemiyor. Rakiplere baktığımız zaman Bigaspor'a dört elle sarılıp destek olmamız lazım. Karşılaşacağımız takımlar güçlü takımlar olacak." ifadelerini kullandı.

        Biga Belediye Başkanı Alper Şen de başarı ve istikrar devam ettiği sürece kulübe olan desteğin de büyüyerek devam edeceğini anlattı.

        Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ise yola çıkarken 10 milyon liralık bir hedef koyduklarını hatırlatarak, "Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Havalelerden sonra ne kadar eksik kalırsa ben Biga Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki arkadaşlarımla beraber eksiği tamamlamayı taahhüt ediyorum." dedi.

        Bigaspor Başkanı Levent Şahin de asırlık kulüplerin yer aldığı çetin bir ligde mücadele edeceklerini ancak Biga'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inandığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

