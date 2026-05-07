        Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-7", Ezine açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

        Harekete geçen sahil güvenlik gemisi "TCSG-66" ile "KB-74" ve "TCSG-23" botlarında görevli ekipler, Afganistan ve Sudan uyruklu 12'si çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Ekiplerin, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan müşterek takip kapsamında, karada göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

