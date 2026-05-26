        Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 26.05.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

        "TCSG-6" ve "KB-119" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

