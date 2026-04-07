Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Giriş: 07.04.2026 - 09:11
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Okul 3. Sokakta ikamet eden 68 yaşındaki İdris Gin'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri inceleme yapmak için gittikleri evde, Gin'i ölü olarak buldu.
Bir süredir hasta olduğu öğrenilen Gin'in cenazesi, Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
