Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Zafer Kupası'nda ödüller verildi

        Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Zafer Kupası ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 22:54 Güncelleme:
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Çanakkale Zafer Kupası ödül töreni, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki Hangar'da yapıldı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih ile doğanın iç içe olduğu, çok özel bir coğrafya olduğunu, bu güzellikleri insanların istifadesine sunmak istediklerini söyledi.

        Türk milletinin denizci bir millet olduğunu dile getiren Toraman, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın teşvik edici önemli bir organizasyon olduğunu anlattı.

        Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Sezer de Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın başarılı şekilde tamamlandığını belirterek "Denizin ve denizciliğin sevdirilmesinde, halkımıza sevdirilmesinde, özellikle çocuklarımıza, gençlerimize sevdirilmesinde bu tip organizasyonların, yarışların bu faaliyetlerin çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bundan sonra da bize bu konuda düşecek her türlü göreve hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim." dedi.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale Boğazı'nın bugün tarihi güzelliklerinden birini yaşadığını ifade etti.

        Sporun birleştirici gücünü gördüklerini dile getiren Kaşdemir, "Çanakkale yelkenciler için çok kıymetli bir yerdir. Bütün yelkencileri Çanakkale'ye bekliyoruz. Çanakkale aslında su sporcularının merkezidir. Bu tarihi mekandayız. Bu tarihi mekandaki inşa faaliyetleri bittiğinde niyetimiz köşeyi yelkencilere, dalışlara ve kürek yapanlara vermek, bu tarihi mekanı Çanakkale'de su sporları merkezi yapmak." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da 25 Nisan'ın sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, bu tarihin imkansız denileni mümkün kılanların günü olduğunu belirtti.


        Bugün o destanın yazıldığı sularda aynı rüzgarı hissettiklerini, aynı ufka baktıklarını ama bu kez yelkenleri barışa, dostluğa ve özgürlüğe açtıklarını belirten Yemlihaoğlu, "Bugün burada yarışan sporcularımız, bu ruhun günümüzdeki temsilcileri. Onlar rüzgara karşı koyan, dalgalarla mücadele eden, sınırları zorlayan, modern zaman kahramanlarıdır. Her biri cesaretin, disiplinin ve vazgeçmemenin yaşayan simgeleri." ifadelerini kullandı.

        14 ülkeden 500 sporcunun katıldığı yarışma sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

        Zeynep Atabay Taşkent kaptanlığındaki Orient Express6 adlı tekneyle yarışan Atabay Challengers Takımı, "Çanakkale Kupası"nın sahibi oldu.

        İzmir'in Foça ilçesinde 3-9 Nisan tarihlerinde düzenlenen Techno 293 Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda 13 yaş altı kızlar kategorisinde Dünya 2'ncisi İÇDAŞ Spor Kulübü sporcuları Elisa Özer ile 13 yaş altı kızlar 5.0 kategorisinde Dünya 3'üncüsü olan Alya Güneş Canan'a çiçek takdim edildi.

        Ödül törenine Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

