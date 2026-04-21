        Gelibolu Yarımadası'ndaki yabancı ülkelerin anıt ve mezarlıkları 111. yıl törenlerine hazırlanıyor

        BURAK AKAY / BÜLENT ERSÖZ - Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da düzenlenecek uluslararası törenler öncesi yabancı anıt ve mezarlıklarda hazırlıklar yapılıyor.

        Giriş: 21.04.2026 - 11:03
        Yarımadadaki 31 mezarlık ve 4 anıtta bakım ve onarıma başlayan Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu ekipleri, peyzaj düzenlemesi ve çiçek dikiminin yanı sıra bölgedeki çimleri biçiyor ve mevcut doğal örtünün bakımını gerçekleştiriyor.


        Tarihi bölge, Çanakkale'de savaşan ülkelerin temsilcilerinin de katılımıyla 24-25 Nisan'da yapılacak 111. yıl törenlerine hazır hale getiriliyor.

        Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, AA muhabirine, tarihi alanda yaptıkları çalışmaların son aşamasına gelindiğini söyledi.

        Gündoğan, bölgeye yoğun olarak Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi ülkelerden ziyaretçilerin geldiğini, törenlerde ise yaklaşık 36 bin kişinin anıldığını anımsattı.

        Bu törenlerin uluslararası boyutta olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Çanakkale Kara Savaşları'nın bu yıl 111. yılı. 'Anzak Günü' de yine törenler kapsamında gerçekleştirilecek. Bizim de çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bütün anıt ve mezarlıkları, Anzak Günü törenlerine hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Burak Gündoğan, bölgede rutin çalışmaların yanı sıra onarım faaliyetlerinin de yürütüldüğünü belirterek, "Rutin olarak çalışmalarımızı bizler zaten yapıyoruz. Şimdi çimin en çabuk büyüdüğü zaman. Geçen ayki yağmurlardan sonra da ekiplerimiz şimdi en fazla çim kesmekle uğraşıyorlar. Anıtlardaki ve çevredeki bordürleri düzeltmekle uğraşıyorlar. Tabii çiçekler budanıyor. Güzel bir bahçede ne yapılması gerekiyorsa çiçeklerin ve bitkilerin bakımı açısından bütün o görevleri yerine getiriyorlar." diye konuştu.

        - Çalışmalar 3 bölgede sürdürülüyor

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı çalışma bölgesi olarak 3'e böldüklerini dile getiren Gündoğan, şunları kaydetti:

        "Birincisi Anzak, ikincisi Helles, üçüncüsü ise Suvla olarak. O üç bölgede de ayrı ayrı ekiplerimiz var. Bölgede bakımından sorumlu olduğumuz toplam 31 mezarlığımız, 4 de anıtımız var. Bütün bir yıl boyunca döngü halinde bunların bakımını gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde de törenler öncesinde son hazırlıklarımızı yaparak uluslararası boyutta gerçekleştirilen anma programlarına hazır hale getirmiş oluyoruz. Son hazırlıklarımız şu anda tamamlanmak üzere."

        - Tören hazırlıkları

        Bu arada tarihi yarımadada 24-25 Nisan'da yapılacak törenler öncesi, Türk şehitlikleri ve anıtlarında da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

        Şehitler Abidesi, İngiliz ve Fransız anıtları ile Anzak Koyu ve Conkbayırı'ndaki tören alanlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        Törenlere katılacak konukların oturacağı portatif tribünler, sahne, dinlenme odaları ile giriş ve çıkışlar için oluşturulacak güvenlik koridorlarının kurulumu yapılıyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulan bölgelerde peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

        Anzak Koyu'nda ise tören için kullanılacak ses sistemleri, tribünler ve irtibat çadırlarının kurulumu yapılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

