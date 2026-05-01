Gökçeada'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. İlçedeki kutlama programı, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri ile vatandaşların ilçe merkezine yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından katılımcılar meydanda toplandı. Kutlama programı müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.