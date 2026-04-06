        Türkgücü İdman Yurdu, Çanakkale'de gençlerle yeniden sahalara döndü

        SEVİ GÖZAY ASLAN - Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çanakkale futbolunun öncü kulüplerinden biri olarak öne çıkan Türkgücü İdman Yurdu, köklü geçmişinden aldığı ilhamla yeniden sahalara döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Türkgücü İdman Yurdu, Çanakkale'de gençlerle yeniden sahalara döndü

        SEVİ GÖZAY ASLAN - Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çanakkale futbolunun öncü kulüplerinden biri olarak öne çıkan Türkgücü İdman Yurdu, köklü geçmişinden aldığı ilhamla yeniden sahalara döndü.

        Modern anlamda spor kulüplerinin oluşmaya başlamasıyla Türkgücü İdman Yurdu da 1930'lu yılların başlarında ortaya çıkan ilk kulüplerden biri oldu ve kent futbolunun en önemli takımlarından biri haline geldi.

        Çanakkale'de ekonomik ve organizasyonel zorluklar nedeniyle kulüpler birleşme yoluna gitti. Türkgücü İdman Yurdu, Kalespor ve Boğazspor ile birlikte 1966 yılında Çanakkalespor'un kurulmasına katılan kulüplerden biri oldu.

        Tarihi mirasını yaşatmak ve Türk futboluna oyuncu kazandırmak hedefiyle küllerinden yeniden doğan kulüp, tamamı gönüllü gençlerden oluşan kadrosuyla 2. Amatör Lig'de mücadele ediyor.

        Kulüp başkanı Alihan Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı modelinin tamamen bölgedeki gençlerden oluştuğunu belirterek, çalışmalarında yurt dışı futbol ekollerinden de yararlandıklarını söyledi. Ölmez, amaçlarının Türkiye genelinde oyuncu yetiştiren bir kulüp haline gelmek olduğunu ifade etti.

        Bu sezon 2. Amatör Lig'de mücadele ettiklerini aktaran Ölmez, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı. Kulübün ekonomik anlamda zorluklar yaşadığını dile getiren Ölmez, tamamen gönüllü gençlerden oluşan bir yapı olduklarını, buna rağmen süreci ilerleteceklerine inandıklarını kaydetti.

        Kulübün genel sekreteri Alper Yavuz Ajlan da kulübün kuruluşunun ardından 1966 yılına kadar aktif olduğunu, ardından kapanmak durumunda kaldığını aktardı.

        Ajlan, 2025 yılında yeni kulüp kuruluşlarının tescile kapalı olması nedeniyle Çanakkale'de faaliyet gösteren bir kulübün devralındığını, isim ve logonun güncellenerek Türkgücü'nün yeniden hayata geçirildiğini ifade etti.

        Kulübün genç bir yönetim kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Ajlan, ligde iddialı olduklarını ve başarı hedeflediklerini dile getirdi.

        Teknik direktör Ceyhun Sığırlı ise göreve geldikten sonra transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, takımın karakterine uygun futbolcularla anlaşmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Yaklaşık üç haftadır antrenmanların sürdüğünü aktaran Sığırlı, lig başlangıcına kadar hazır olacaklarını ve takımın tarihine yakışır bir mücadele ortaya koyacaklarını söyledi.

        Sığırlı, hedeflerinin ligde kalmakla sınırlı olmadığını, kulübün adını bölgesel düzeyin ötesine taşıyarak Türkiye genelinde duyurmak istediklerini dile getirdi.


        Takım oyuncularından Deniz Günak da kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, takımın daha büyük hedefleri hak ettiğini düşündüğünü ve taraftar desteğiyle şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

        Bir diğer oyuncu Yıldız Çayan İnal ise takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, 2. Amatör Lig seviyesinin üzerinde bir ekip olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

        İnal, Atatürk'ün izinden giden gençler olarak bu kulüpte oynamaktan gurur duyduklarını kaydetti.

        Kulübün taraftarlarından Sema Çukur da bu tarihi spor kulübünü desteklemekten heyecan ve gurur duyduğunu belirterek, kulübün yeniden Çanakkaleli gençler tarafından hayata geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi

        Benzer Haberler

        RTÜK Başkanı Daniş, 2025-2026 Süper Amatör Lig'in Şampiyonu Çanakkalespor'u...
        RTÜK Başkanı Daniş, 2025-2026 Süper Amatör Lig'in Şampiyonu Çanakkalespor'u...
        Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
        Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
        Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
        Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
        Çanakkale'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
        Çanakkale'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
        Çanakkale'de pedallar 'şehitlere saygı' için çevrildi
        Çanakkale'de pedallar 'şehitlere saygı' için çevrildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı