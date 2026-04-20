        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı 2. Kitap Günleri kitapseverlere kapılarını açtı

        Çankırı 2. Kitap Günleri kitapseverlere kapılarını açtı

        Çankırı'da 6 gün sürecek "Çankırı 2. Kitap Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Atatürk Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, şehrin kültürel hayatına anlam katan bu etkinliğin kitaplarla kurulan bağları daha da güçlendireceğine yürekten inandığını söyledi.

        Kitapların insanın kendini tanımasının, dünyayı anlamasının ve ufkunu genişletmesinin en etkili yolu olduğunu belirten Çakırtaş, "Okumak sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda düşünmek, sorgulamak ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilmektir. Okuyan bireyler yetiştiren toplumlar her alanda daha güçlü, daha bilinçli ve daha müreffeh bir geleceğe yürürler. Bu yönüyle kitap aslında bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Eğitim ise bu sürecin temel taşıdır." diye konuştu.

        Eğitim camiasında yaşanan olayların herkesi derinden etkilediğine dikkati çeken Çakırtaş, "Bu hadiseler bizlere bir kez daha göstermiştir ki eğitim yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir. Eğitim aynı zamanda değerler kazandırma, sağduyulu bireyler yetiştirme ve toplumsal huzuru güçlendirme sürecidir. Bu noktada hepimize düşen görev, daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturmak, çocuklarımıza sadece bilgi değil aynı zamanda değerler kazandırmaktır. Düzenlenen bu ve benzeri etkinliklerin de bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'ya yeni öğretmenevi yapılacağı müjdesini verdi.

        İkincisi gerçekleştirilen kitap günlerinin çok anlamlı olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Burada inşallah bir hafta boyunca ilimle, irfanla, hikmetle yoğrulmayı Cenabıhak nasip etsin. Çankırı aynı zamanda istiklalin kilit taşıdır. İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattı tarihe İstiklal Yolu olarak geçmiştir. İstiklal mücadelesinde insan ve silah sevkiyatının yapıldığı, Mehmet Akif Ersoy’un Ulu Cami'de cuma namazını kıldırıp hutbe verdikten sonra Kastamonu Nasrullah Camisi'nde Sebilürreşad Dergisi'ni çıkararak istikbale yönelik istiklalin temellerinin atıldığı çok önemli bir coğrafyadır." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehrin kültürel hayatına değer katan organizasyonun paydaşı oldukları için gurur duyduklarını kaydetti.

        Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından etkinliğin düzenlenmesine destek verenlere plaket takdim edildi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında şair ve yazar Nurullah Genç tarafından söyleşi gerçekleştirildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
