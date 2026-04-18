        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Turistik Tuz Ekspresi 2026 sezonunun ilk seferinde Çankırı'ya geldi

        Turistik Tuz Ekspresi 2026 sezonunun ilk seferinde Çankırı'ya geldi

        Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, 2026 sezonunun ilk seferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Turistik Tuz Ekspresi 2026 sezonunun ilk seferinde Çankırı'ya geldi

        Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, 2026 sezonunun ilk seferini gerçekleştirdi.


        Yeni sezonun ilk seferi için sabah saatlerinde Ankara Garı'nda hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaştı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları kapsamında Ankara'ya götürülen Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Çocuk Akademisi'nde eğitim gören 200 öğrenci de şehri ziyarete gelen turistlerle tren yolculuğuna katıldı.

        Ziyaretçiler, Çankırı'da Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından karşılandı.

        Karşılamada çocuklardan oluşan halk oyunu ekibi de gösteri sundu.

        Ziyaretçiler, gün boyu Yer Altı Tuz Şehri'nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak, ardından akşam saatlerinde trenle yeniden Ankara'ya dönecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları

        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Çankırı'da köy yolunda çöküntü oluştu
        Motosikletle trafikte ön kaldırdı, sürücü belgesine el konuldu
        Çankırı'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı