Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 5 aydır yürütülen çalışma sonucunda 16 adrese özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 754 sentetik ecza hapı, 85,11 gram sentetik uyuşturucu, 183,71 gram çeşitli uyuşturucu madde, 5 şişe aseton, 400 gram tütün, esrar öğütücü aparat ve uyuşturucu madde kullanım malzemeleri ele geçirildi.



Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan Afganistan uyruklu bir kişi hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

