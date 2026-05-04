Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda 7 Mayıs Perşembe günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular, 5'e 2 top kapma ve kaleli oyun çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Çorum temsilcisi, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

