Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda 7 Mayıs Perşembe günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, kaleli oyunla sona erdi. Çorum temsilcisi, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.