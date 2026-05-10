        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı play-off 2. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top çalma ve duran top çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan play-off birinci tur ilk maçında sakatlanan Samudio'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
