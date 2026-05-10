Çorum FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı play-off 2. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top çalma ve duran top çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan play-off birinci tur ilk maçında sakatlanan Samudio'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

