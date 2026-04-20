Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çorum FK Teknik Direktörü Uçar, Sivasspor maçını değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Bugüne kadar oynadığımız tüm rakiplerimizin kapalı bir savunma ve geçiş oyunu benimsemeleri, Arca Çorum FK'nin gücünün göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında dün Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yenerek puan kayıplarının ardından aldıkları 3 puanın kalan maçlara yönelik motivasyon açısından önemli olduğunu aktardı.

        Sivasspor maçının hazırlıklarında "pozisyon oyununda doğru konumlanma" ve "hareketlilik" üzerine yoğunlaştıklarına dikkati çeken Uçar, şöyle devam etti:

        "Topa sahip olduğumuz anlarda 3-1-6 formasyonuyla sahaya yerleşerek hem hücumda hem savunmada kompakt bir yapı oluşturduk ve ilk golümüzü de planladığımız hücum organizasyonu sonucunda bulduk. Aut karşılaması sırasında kazandığımız top sonrası geçiş anını doğru değerlendiremedik ve savunma yerleşimindeki hatamız nedeniyle rakibimizin maçtaki tek isabetli şutu ile skor eşitlendi."

        İkinci yarıya da aynı kararlılıkla başladıklarına işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

        "Duran toptan bulduğumuz golle yeniden öne geçtik, ardından savunma arkasına attığımız derin bir pasla üçüncü golü bularak maçın skorunu belirledik. Takım bütün gücü ve enerjisiyle çalışmaya devam edecek. Bugüne kadar oynadığımız tüm rakiplerimizin kapalı bir savunma ve geçiş oyunu benimsemeleri, Arca Çorum FK'nin gücünün göstergesidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

