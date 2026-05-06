        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin ishal, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmalarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yurtta dün akşam yemeği tüketen öğrencilerin bugün saat 08.10'dan itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.

        Saat 17.30 itibarıyla toplam 77 öğrencinin hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, 35 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, diğer öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerin bulunmadığı kaydedildi.


        Olayla ilgili gerekli incelemelerin ilgili kurumlarca başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Konuya ilişkin olarak Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmış, su numuneleri alınmıştır. Ayrıca Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yemek numuneleri alınarak analiz edilmek üzere Çorum İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Süreç ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte olup konuyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

