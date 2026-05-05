Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı

Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

