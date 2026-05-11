        Çorum'da hastane çalışanı 7 zanlı "hırsızlık" ve "dolandırıcılık"tan gözaltına alındı

        Çorum'da çeşitli malzemeleri hastane dışına çıkararak "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 7 çalışan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mutfak bölümünde bazı malzemelerin eksildiğinin tespit edilmesi üzerine idari ve adli soruşturma başlatıldı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma kapsamında tıbbi sarf malzemesi olmayan çeşitli ürün ve eşyaları hastane dışına çıkardıkları tespit edilen, aralarında mutfak görevlisi, şoför ve hasta bakıcıların olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        "Hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

