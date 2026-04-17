        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün satan market mühürlendi

        Çorum'da ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün satan market mühürlendi

        Çorum'da ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubesi, geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Çorum'da ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün satan market mühürlendi

        Çorum'da ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubesi, geçici olarak kapatıldı.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi 1. Sokak'taki zincir market şubesinin reyonlarında ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğunu tespit etti.

        Aynı gerekçeyle daha önce cezai işlem uygulanan şube, ikinci kez ihlal yapması nedeniyle tutanak tutulmasının ardından Belediye Encümeni kararıyla zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Ekipler, marketin girişine "Bu market son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak kapatılmıştır." yazılı bilgilendirme afişi astı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti

        Çorum Belediyesi'nden gönüllere dokunan proje
        Çorum Belediyesi'nden gönüllere dokunan proje
        "Farmahane" projesinde 29 kursiyer sertifika aldı
        "Farmahane" projesinde 29 kursiyer sertifika aldı
        Sungurlu'da okul saldırılarıyla ilgili asılsız paylaşımlara 3 gözaltı
        Sungurlu'da okul saldırılarıyla ilgili asılsız paylaşımlara 3 gözaltı
        7 farklı ülkeden katılımcıların katkı sunacağı Uluslararası Türkistan'dan A...
        7 farklı ülkeden katılımcıların katkı sunacağı Uluslararası Türkistan'dan A...
        Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boğazkale'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Boğazkale'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi