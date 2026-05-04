Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. İsa Mert Y. (27) idaresindeki 34 EHL 124 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde aynı istikamette seyir halindeki Ali Erkan K'nin (40) kullandığı 42 AZZ 303 kupa plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile hafif ticari araçta bulunan E.K. (33) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.