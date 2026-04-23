Çorum'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çorum'un ilçelerinde çeşitli törenler düzenlendi.



Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Yüzüncü Yıl Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.



Kutlama programı, yağışlı hava nedeniyle Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam etti.



Programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu. Etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından verildi.



- İskilip



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Redif Kışlası'nda öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ve oyunlarla devam etti.



Programa İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



- Bayat



Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende öğrenciler çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri sundu.



Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.



Kaymakam Ünlü ayrıca, bayram dolayısıyla makam koltuğunu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Zeynep Çetin'e devretti.



- Laçin



Laçin'de karla karışık yağmur dolayısıyla açık alanda yapılması planlanan kutlama etkinlikleri, Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'na alındı.



Öğrenciler burada şiirler okudu, gösteriler sundu. Veliler ise ellerinde Türk bayraklarıyla gösterilere eşlik etti.



Törene Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, İlçe Emniyet Amiri Halil İbrahim Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Yurtseven ve vatandaşlar katıldı.



- Dodurga



Dodurga'da Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.



Dodurga Belediye Kongre ve Kültür Merkezinde Mustafa Kemal İlkokulu, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Ortaokulunca hazırlanan kutlama etkinliğinde ise öğrenciler gösteriler sundu.



Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu söyledi.



Tokur, "23 Nisan, geleceğe umutla baktığımız bir gün. Bu anlamlı günü, çocuklarımızın mutluluğuyla, birlik ve beraberlik duygularıyla bir araya gelerek coşkuyla kutladık." dedi.



Törene Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Örken, Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da katıldı.



- Mecitözü



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mecitözü ilçesinde coşkuyla kutlandı.



Mecitözü İlçe Spor Salonunda yapılan kutlama etkinliğinde Doğu İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Dede Korkut Anasınıfı öğrencileri halkoyunları ve dans gösterileri sundu. Etkinlikte öğrenciler ayrıca şiirler okuyarak bayramı kutladı.



Törene Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Belediye Başkanı Veli Aylar, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



- Kargı



Kargı'da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Kargı Spor Salonu'nda öğrencilerin gösterileri ile devam etti.



Törende Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli tüm çocukların bayramını kutladı.



Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 23 Nisan'ın tarihi önemi hakkında bilgi verdi.



Kutlama programında ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



- Alaca



Alaca'da bayram kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Program, daha sonra İlçe Spor Salonu’nda devam etti.



Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, törende yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı.



Etkinlikte öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Törende ayrıca Cumhuriyet İlkokulu, Özel Güneş Anaokulu ve Selin Şahin Ortaokulu öğrencileri gösteriler sundu.



Program, farklı yarışma derece elde eden öğrencilere Kaymakam Meriç Dinçer ve protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



- Osmancık



Osmancık'ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı, Ada Spor Kompleksi’nde devam etti.



Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutladı.



Etkinlikte öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, ilkokul öğrencileri bayrak gösterisi, halk oyunları ve 23 Nisan’a özel koreografi sundu.



Program, öğrencilerin Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtığı koreografi ile sona erdi.

