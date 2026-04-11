        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'un yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağışı sürüyor

        Çorum'un Oğuzlar ve Laçin ilçelerindeki yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

        Kar yağışı dolayısıyla Oğuzlar ilçesindeki Kavak Dağı ve Tekke Dağı yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

        Laçin ilçesinde ise Yeşil Göl çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği, yağışlı havanın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

