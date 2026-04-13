        Çorum'daki baraj gölünde kaçak avlanan 3 kişi fotokapanla yakalandı

        Çorum'un Kargı ilçesindeki baraj gölünde kaçak avlanan 3 kişi fotokapanla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 10:59 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Boyabat Baraj Gölü'nde kaçak balık avcılığını önlemek amacıyla Kargı ve Osmancık ilçe tarım ve orman müdürlükleri, sorumluluk sahalarının kesiştiği bölgelerde koordineli çalışma gerçekleştirdi.

        Özellikle ilçe sınırlarının oluşturduğu fiziki ayrımdan faydalanarak denetimlerden kaçmaya çalışan kişilere karşı hızlı müdahale amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Kamil köyü mevkisindeki çeşitli noktalara fotokapanlar kuruldu.

        Ayrıca baraj gölünün kıyılarında dron destekli denetim yapıldı.

        Bölgede kaçak avlanan 3 kişi, 10 Nisan'da fotokopana yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, 3 kaçak avcı hakkında idari işlem başlattı.

        Ticari amaçla daha önce de kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 94 bin 794'er lira ceza uygulandı.

        Avcıların kullandıkları araç ve gereçlere el konuldu, kaçak avlanan balıklar baraj gölüne bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

