Çorum'da "12. Eğitim Şenliği" tamamlandı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) işbirliğinde düzenlenen "12. Eğitim Şenliği" kent genelinde farklı mekanlarda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla tamamlandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimler 11-12 Nisan'da Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlahiyat Fakültesi, Boğazkale Ören Yeri ve Çorum Belediyesi Şehir Müzesi’nde yapıldı. 14 eğitmenin yer aldığı programda 260 öğretmen atölye çalışmalarına katıldı.



ÖRAV Genel Merkez Yöneticisi Gonca Ertekin ile ÖRAV Çorum İl Lideri Rukiye Batur’un koordinasyonunda gerçekleştirilen atölyelerde yenilikçi öğretim yöntemleri, dijital yetkinlikler ve sınıf yönetimi gibi konular ele alındı.



Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.



Program, katılımcıların değerlendirmelerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci" mottosuyla programlar düzenlediklerini bildirdi.



Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişiminin eğitimin niteliğine doğrudan katkı sunduğunu belirten Çağlar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde, kendini sürekli güncelleyen ve mesleki heyecanını diri tutan öğretmenlerimiz yer almaktadır. Biz biliyoruz ki, öğretmen gelişirse toplum gelişir. Bu şenlik, öğretmenlerimizin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da yeni yaklaşımlar kazanması için büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

