Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK Teknik Direktörü Uçar, Pendikspor maçını değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, 35. haftada konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları Atko Grup Pendikspor karşılaşmasından önemli dersler çıkardıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 13:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyon hafızası yüksek iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

        Pendikspor'un iç hatta savunma zaafları bulunduğunu, hazırlıklarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktaran Uçar, "Bu doğrultuda merkezde sayısal üstünlük kurarak, iç hatta yapılacak koşularla rakip savunma dengesini bozmayı planladık. İlk yarıda topun temposunu yükseltemediğimiz için istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve basit bir top kaybı sonrası geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle oyunun hızını artırdık ve kontrolü tamamen ele aldık. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktık ve baskımızın karşılığını bularak skoru eşitledik." ifadelerini kullandı.

        Thiam'ı ağrıları nedeniyle sınırlı süre kullandıklarını belirten Uçar, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile kart cezalısı Yusuf Erdoğan'ın da maçta forma giyemediğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Tüm bu eksiklere rağmen zorlu deplasmandan önemli dersler çıkararak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Play-off sürecine daha güçlü girebilmek ve Süper Lig'e adım atmak için kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz. Büyük Arca Çorum FK taraftarına, İstanbul deplasmanında bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

