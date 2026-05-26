Dodurga'da arife günü mezarlıklar ziyaret edildi

Çorum'un Dodurga ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.



Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.



Ziyaret sırasında mezarlara çiçek bırakan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını rahmet ve özlemle andı.



Bazı vatandaşların mezarların bakımını yaptığı görüldü.





Mezarlıklarda arife günü dolayısıyla yoğunluk oluştu.

