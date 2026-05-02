Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Harun Reşit Güngör
Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Erkan Kaş, Arda Şengül, Sinan Osmanoğlu, Kerem Kalafat, Pedrinho (Dk. 85 Thiam), Serdar Gürler, Ahmet Ildız (Dk. 65 Ferhat Yazgan), Fredy (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Burak Çoban), Samudio
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Ömer Arda Kara, Cengizhan Bayrak, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Ali Ülgen), Murat Cem Akpınar (Dk. 63 Eren Tozlu), Crociata (Dk. 88 Mert Önal), Benhur Keser (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Sylla (Dk. 63 Rodriguez)
Goller: Dk. 10 Samudio (Çorum FK), Dk. 81 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)
Sarık kartlar: Dk. 40 Erkan Kaş, Dk. 56 Fredy, Dk. 90+3 Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Dk. 43 Crociata (Erzurumspor)
