        Hititlerin binlerce yıllık sembolleri kadınların el emeğiyle kıyafetlere işleniyor

        YASEMİN ALEYNA TUFAN - Çorum'un Alaca ilçesinde, Hitit dönemine ait sembol ve figürler kadınların el emeğiyle kıyafetlere işlenerek yeniden hayat buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Milattan önce 1700-1300'lü yıllarda Anadolu'da yaşayan Hititler'in başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinova gibi önemli antik kentler, Çorum sınırlarında yer alıyor.

        Kentte 100 yılı aşkın süredir devam eden arkeolojik kazılarda elde edilen tarihi eserler, binlerce yıl öncesine ait günlük yaşamdan devlet yönetimine, siyasi yapıdan dini inançlara kadar pek çok alanda bilgiyi de bünyesinde barındırıyor.

        Arkeolojik kazılarda 3 bin 500 yıl önce kullanıldığı değerlendirilen güneş kursu, çift başlı kartal gibi simge ve kabartmaların yanı sıra kıyafet ve süs eşyalarında tespit edilen figür ve desenler de Hitit medeniyetinin mirası olarak Çorum'da farklı alanlarda yaşatılmaya devam ediyor.

        Alaca Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan giyim üretim teknolojileri kursunda Hititlere ait figürler kıyafetlere işlenerek, binlerce yıllık motiflere sahip yeni kıyafetler tasarlanıyor.

        20 kursiyerin katıldığı kursta hava, su, toprak ve yaşam sembollerinin yanı sıra hayat ağacı, çift başlı kartal, su yolu, boğa figürleri ve Hitit Güneş Kursu gibi motifler kumaşlara ilmek ilmek işleniyor.

        Kursiyerler iğne ardı, sim sarma, Maraş işi, kanaviçe, keçe ve ahşap baskı gibi Anadolu'nun köklü el sanatlarının yanı sıra makine nakışı kullanarak Hititlerin binlerce yıllık mirasını modern tasarımlarla kıyafetlere taşıyor.

        Kursta eğitim veren usta öğretici Gizem Nur Şahin, AA muhabirine, yaşadığı coğrafyanın ve bölge tarihinin daha iyi tanıtılması için Hitit sembollerini kıyafetlere uyarlamak istediğini söyledi.

        Kumaşlara işlenecek motifleri seçerken öncelikle kadınları temsil eden desenleri baz aldıklarını belirten Şahin, "Puduhepa, Arinna gibi tarihi kişiliklerin yanında hava, su, toprak, yaşam ve ölüm gibi sembolleri araştırdığımda hayat ağacı, çift başlı kartal, boğa sembolleri ve Hitit kursunu baz alarak çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

        - Bu yıl satış yapılması planlanıyor

        Şahin, insanların kıyafetlerin üzerinde Hitit desenleri ve sembollerini gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarına işaret ederek, "Çoğunlukla bir obje veya obje desen olarak görülen sembolleri kıyafetlere işledik. Günlük kullanıma uygun tasarımlar oluşturduk." diye konuştu.

        En çok ilgi gören ürünün üzerinde Puduhepa mührü bulunan yeşil renkteki ceket olduğunu aktaran Şahin, "Hem bir kadın figürü hem de tarih açısından önemli olan, Kadeş Barış Antlaşması'nda mührü bulunan kraliçeye ait. Özellikle görünür bir yerde olmasını istedim." ifadesini kullandı.

        Hazırladıkları kıyafetleri daha önce ilçe merkezinde sergilediklerini anlatan Şahin, kıyafetlere ilginin gün geçtikçe arttığını, bu yıl satış yapmayı planladıklarını ayrıca kıyafetleri farklı şehirlerde sergilemeyi de hedeflediklerini kaydetti.

        - "Tarih ile güncel kıyafetleri birleştiriyoruz"

        Kursiyerlerden 38 yaşındaki Ümmügülsüm Akkaya ise kursa arkadaşlarının tavsiyesiyle katıldığını belirterek, "Hitit güneşi gibi bölgemize, üzerinde bulunduğumuz topraklara ait tarihi değerleri sadece duvarlarda, taşların üzerinde ya da objelerde görmektense elimizle kumaşlara işlemek bizim için daha güzel bir duygu. O anı yaşamış gibi hissediyoruz. Burada bir farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Tarih ile güncel kıyafetleri birleştirip hem tanıtmış oluyoruz hem de fark yaratıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

