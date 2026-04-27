        Kargı'da velilere yönelik "Bir Tema Bir Kitap" projesi uygulandı

        Kargı'da velilere yönelik "Bir Tema Bir Kitap" projesi uygulandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde "Bir Tema Bir Kitap" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Akkise köyü Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte psikolog Çiğdem Erdem Boyvat, "Ergen sağlığı ve ergenle iletişim" temalı söyleşide anne ve anne adaylarını ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve duygusal değişimler hakkında bilgi verdi.

        Söyleşide, ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma ve günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler değerlendirildi.

        Etkinlikte ayrıca ayın kitabı olarak belirlenen "Sınır Var, Sinir Yok" ele alındı. Kitap üzerine yapılan değerlendirmelerde, çocuklarla sağlıklı sınırlar koymanın ve aile içi iletişimi güçlendirmenin önemi üzerinde duruldu.

        Projenin koordinatörlüğünü yürüten öğretmenler Özden Demir ve Nurşat Yılmaz, etkinliklerin her ay farklı tema ve konuklarla sürdürüleceğini belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

