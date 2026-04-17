        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri YEDAŞ Çorum'da 2030'a kadar yaklaşık 9 milyar liralık yatırım hedefliyor

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından Çorum'da 2026-2030 döneminde yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yapılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 14:39 Güncelleme:
        YEDAŞ İşletme ve Operasyonları Direktörü Barış Demir, kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında, elektrik dağıtım sektörünün yeni bir uygulama dönemine girdiğini, bu kapsamda bölgeye yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

        Yatırımların öncelikli olarak kırsal bölgelerde yoğunlaşacağını belirten Demir, kesinti süresi ve sayıları görece yüksek olan hatların iyileştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

        Şehirleşme ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde de altyapı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Demir, "Artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek için dağıtım altyapımızı güçlendireceğiz. Özellikle buz yükü, yoğun kar yağışı ve dağlık alanların bulunduğu lokasyonlarda enerji hatları daha dayanıklı hale getirilecek." dedi.

        Son 7 yılda kesinti süresi ve sayılarında iyileşme sağlandığına işaret eden Demir, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde planladığımız yatırımlarla bu süreleri daha da aşağıya çekmeyi, hizmet kalitemizi artırmayı ve müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. 2026-2030 yıllarını kapsayan dönemde Çorum'a yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

        Demir, Çorum'da 5 binin üzerinde dağıtım trafosu ve yaklaşık 16 bin kilometrelik hat uzunluğu ile geniş bir altyapı ağı bulunduğuna dikkati çekerek, enerji hizmetlerinin 230 personel tarafından 24 saat esasına göre yürütüldüğünü, bu yapının büyük bölümünün tekniker, teknisyen ve mühendislerden oluştuğunu anlattı.

        - 2019 yılında kullanıcı başına 734 dakika olan kesinti süresi, 2025 yılında 629 dakikaya geriledi

        Çorum'da hem abone sayısı hem de tüketim miktarı açısından en yüksek payı mesken abonelerinin oluşturduğunu söyleyen Demir, şunları kaydetti:

        "2019 yılında kullanıcı başına ortalama 734 dakika olan kesinti süresi, 2025 yılında 629 dakikaya gerileyerek yaklaşık yüzde 14 azaldı. 2019 yılında 10 bin kullanıcı başına 10,5 olan kesinti sayısı da 2025 yılında önemli ölçüde geriledi. Bu iyileşmelerde bakım çalışmaları, yatırımlar ve teknolojik sistemler etkili oldu. Özellikle kritik merkezlerin büyük bölümü uzaktan izlenebilir hale getirildi. Bu sayede arızalara sahaya gitmeden müdahale edilebiliyor. Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) ile dağıtım trafoları anlık olarak izlenebiliyor. Operasyonel Yönetim Sistemi (OYS) ile de arıza noktaları daha hızlı tespit edilebiliyor. Bu sistemler hem kesinti sürelerinin azaltılmasına hem de iş sağlığı ve güvenliğinin artırılmasına katkı sağladı."

        Toplantıya, YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour ve YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

