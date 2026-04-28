Denizli'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi. Ahmet G. idaresindeki 20 E 4360 plakalı kamyon Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından açıldı.

