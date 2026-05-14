Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de Kurban Bayramı öncesi halde denetim yapıldı

        Denizli'de Kurban Bayramı öncesi halde denetim yapıldı

        Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent merkezindeki sebze ve meyve halinde üreticiden gelen ve piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 10:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de Kurban Bayramı öncesi halde denetim yapıldı

        Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent merkezindeki sebze ve meyve halinde üreticiden gelen ve piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Hacıeyüplü Mahallesi'nde haldeki denetimlerde ekipler, ürünlerin giriş ve çıkış fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.

        İncelemeler neticesinde, ürünlerinde künye bulundurmayan veya usulsüzlük bulunan işletmeler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Gülbey, AA muhabirine, tüketicinin korunması ve perakende ticaretin düzenlenmesi adına kentte yoğun bir şekilde piyasa denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

        Kurban Bayramı öncesinde gıda zincirinin önemli bir halkası olan toptancı halinde denetim yaptıklarını anlatan Gülbey, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde toptancı halinde ticareti gerçekleştirilen yaş sebze ve meyve ürünleri hakkında haksız fiyat artışı, stokçuluk ile halde meydana gelebilecek olumsuzluklar olumsuzlukların tespiti halinde ekipler durum tespiti gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan yine talimatlar doğrultusunda Kurban Bayramı tatilinde yoğun olmasını beklediğimiz alanlardan biri olan otobüs terminalinde denetim faaliyeti devam etmektedir."

        Gülbey, vatandaşların, karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini HFA mobil uygulamasının yanı sıra "Alo 175 Tüketici Hattı", CİMER, Ticaret İl Müdürlüğünün internet sitesi ve e-posta adresi üzerinden iletebileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor

        Benzer Haberler

        Denizli'de mesleki ve teknik eğitimin önemi şenlikte anlatılacak
        Denizli'de mesleki ve teknik eğitimin önemi şenlikte anlatılacak
        Denizli 15 Mayıs'ta yine omuz omuza yürüyecek
        Denizli 15 Mayıs'ta yine omuz omuza yürüyecek
        SGK Haftasında 'Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende' vur...
        SGK Haftasında 'Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende' vur...
        Denizli OSB, Fia -Tech Denizli 2026 ile geleceğin teknolojilerine ev sahipl...
        Denizli OSB, Fia -Tech Denizli 2026 ile geleceğin teknolojilerine ev sahipl...
        Tarım işçilerine serinleten ikram Büyükşehir mobil ikram filosu rotasını ta...
        Tarım işçilerine serinleten ikram Büyükşehir mobil ikram filosu rotasını ta...
        Denizli OSB Başkanı Yaymanoğlu; "Senayimizin güçlü olması için çalışıyoruz"
        Denizli OSB Başkanı Yaymanoğlu; "Senayimizin güçlü olması için çalışıyoruz"