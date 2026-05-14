Denizli'de Kurban Bayramı öncesi halde denetim yapıldı

Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent merkezindeki sebze ve meyve halinde üreticiden gelen ve piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.



Hacıeyüplü Mahallesi'nde haldeki denetimlerde ekipler, ürünlerin giriş ve çıkış fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.



İncelemeler neticesinde, ürünlerinde künye bulundurmayan veya usulsüzlük bulunan işletmeler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı.



Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Gülbey, AA muhabirine, tüketicinin korunması ve perakende ticaretin düzenlenmesi adına kentte yoğun bir şekilde piyasa denetimlerine devam ettiklerini söyledi.



Kurban Bayramı öncesinde gıda zincirinin önemli bir halkası olan toptancı halinde denetim yaptıklarını anlatan Gülbey, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde toptancı halinde ticareti gerçekleştirilen yaş sebze ve meyve ürünleri hakkında haksız fiyat artışı, stokçuluk ile halde meydana gelebilecek olumsuzluklar olumsuzlukların tespiti halinde ekipler durum tespiti gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan yine talimatlar doğrultusunda Kurban Bayramı tatilinde yoğun olmasını beklediğimiz alanlardan biri olan otobüs terminalinde denetim faaliyeti devam etmektedir."



Gülbey, vatandaşların, karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini HFA mobil uygulamasının yanı sıra "Alo 175 Tüketici Hattı", CİMER, Ticaret İl Müdürlüğünün internet sitesi ve e-posta adresi üzerinden iletebileceklerini sözlerine ekledi.



