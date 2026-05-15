        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de "Mesleki Eğitim Şenliği" düzenlendi

        Denizli'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması, öğrencilerin üretim becerilerinin toplumla buluşturulması amacıyla "Denizli Mesleki Eğitim Şenliği" düzenlendi.

        Giriş: 15.05.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Adalet Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe katılan Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, şehirde anlamlı bir etkinliğin yapıldığını söyledi.

        "Bütün umudumuz gençliktedir." diyen Köşger, şunları kaydetti:

        "Ülkenin istikbali, geleceği, umudu gençlerde ve bu gençlerin nitelikli, meslek sahibi, kalifikasyonu yüksek, çağın bilgisiyle donanmış, kuşanmış gençler olmalarını istiyoruz. Mesleki eğitim maalesef biraz son zamanlarda aksadı. Son 3-5 yıldır toparlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugün yapılan etkinlikler, gençlerimize meslek liselerini ve mesleki eğitimi tanıtma anlamında çok önem ifade ediyor."

        Denizli'deki mesleki eğitimle ilgili kurumların kendi stantlarını açtıklarını aktaran Köşger, "Denizli'de zaten mesleki eğitimde oldukça iyi durumdayız, Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ortaöğretimdeki öğrencilerin yüzde 40'a yakın mesleki eğitime yönelmiş durumda. Denizli'de bu oranı daha da yükseltmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Köşger, dünyadaki başarılı örneklerde olduğu gibi akademik eğitime yönelen öğrenci oranının, gerçekten bilimsel ve akademik çalışmaya yatkın bireylerden oluşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara erken yönlendirilmesi, hem ülkenin insan kaynağını daha verimli kullanmasını sağlayacak hem de gençlerin daha kısa sürede üretime ve istihdama katılarak ailelerine ve ülke ekonomisine değer üretmesine katkı sunacaktır." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise kentte mesleki ve teknik eğitim kapsamında 51 okulda toplam 22 bin 232 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

        Çalışkan, ilde 14 okulun döner sermaye işletmesine sahip olduğunu, bu işletmelerin 2025 yılı toplam cirosunun 28 milyon 333 bin 662 lira olduğunu söyledi.

        Mesleki eğitimde 31 alan ve 58 dalda eğitim verildiğini anlatan Çalışkan, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında ise 31 alan ve 121 dalın aktif olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla öğrencilerin bilgi, beceri ve üretim odaklı çalışmaları vatandaşlarla buluştu.

        Yaklaşık 3 bin metrekarelik etkinlik alanında kurulan 50 tematik çadırda uygulamalı atölyeler, öğrenci sunumları ve üretim faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Şenlikte, robotik ve teknoloji uygulamaları, gastronomi sunumları, moda tasarım ve el sanatları çalışmaları, elektrik-elektronik ve otomasyon uygulamaları ile sağlık hizmetleri alanlarına yönelik etkinlikler yer aldı.

        Yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen şenlik bugün sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Denizli Büyükşehirin akıllı saat projesi vatandaşlardan tam not aldı
        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: 13 gözaltı
        Babadağ'da kültürel miras çocuklarla geleceğe taşındı
        Milli para okçu Abdullah Yorulmaz, sporcu eşinin desteğiyle altın madalya p...
        Cilt kanserine karşı güneşten korunmak önem taşıyor
        Tavas ve Beyağaç Belediye Başkanları birlikte tütün dikti
