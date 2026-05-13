Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş yerine pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, N.T, aralarında husumet bulunan D.H'nin Palitlibağ Mahallesi'ndeki iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan D.H, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan saldırı sonrası şüphelinin yaralının başında silahla beklemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

