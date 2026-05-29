Çermik'te 230 kurban bağışı yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde açılan kurban bağış standına 230 kurban bağışlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Çermik Şubesi, vatandaşların kurban vekaletlerini rahatlıkla verebilmeleri amacıyla Belediye Meydanında kurban bağış standı açtı. İlçe müftüsü Burhan Kızılarslan, kurulan bağış standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların yardım ve dayanışma konusunda büyük duyarlılık gösterdiğini belirten Kızılarslan, bağışta bulunanlara teşekkür etti. "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen organizasyon kapsamında toplanan kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Kızılarslan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışında önemli yardım faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

