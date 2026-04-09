        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Vali Zorluoğlu, mesajında, Emniyet Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı en kalbi duygularla kutladığını belirtti.

        10 Nisan 1845'ten bugüne uzanan köklü geçmişi, güçlü kurumsal hafızası ve sarsılmaz görev anlayışıyla Türk Polis Teşkilatının, milletin huzur ve güvenliğinin temininde ve kamu düzeninin korunmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Her şart altında büyük bir fedakarlık, disiplin ve sorumluluk anlayışıyla görev yapan emniyet mensuplarımız; insan haklarına saygılı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yalnızca asayişin sağlanmasına değil, toplumsal huzurun güçlenmesi ve devlet-millet bağının kuvvetlendirilmesine de önemli katkı sunmaktadır. Başta asayiş, organize suçlar, trafik, terör ve uyuşturucu alanları olmak üzere suçla ve suçluyla mücadelede ortaya konulan dikkat, cesaret ve kararlılık, devletimizin bu konudaki duruşunun da yansımasıdır. Bugün Türk Polis Teşkilatımız, sahip olduğu köklü tecrübenin yanı sıra gelişen teknik kapasitesi, modern donanımı ve güçlü insan kaynağıyla görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmekte; milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmayı sürdürmektedir. Vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatımızın her kademesinde fedakarca görev yapan emniyet mensuplarımızın ve kıymetli ailelerinin Polis Haftası'nı tebrik ediyor, sağlık ve afiyet içerisinde nice seneler temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

