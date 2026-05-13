Diyarbakır'da kuralları ihlal eden 4 sürücüye 650 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır'da makas ve drift atan 4 sürücüye 650 bin lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentte trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.



Mayısta 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarlar üzerine ekiplerce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla çalışma gerçekleştirildi.





İncelenen görüntülerde, Şanlıurfa, Selahattin Eyyübi ve Mahabad bulvarlarında 3 aracın makas, Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu civarında bir aracın da drift attığı tespit edildi.



Kural ihlali yapan 4 sürücüye toplam 650 bin lira idari para cezası uygulandı, 3 araç 2 ay süreyle trafikten men edildi ve 4 sürücünün de ehliyetine 2 ay el konuldu.

