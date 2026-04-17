        Diyarbakır'da, okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 12:29 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 18 yaşından küçük 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

