Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı yapıldı
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünce yangın söndürme ve soğutma tatbikatı gerçekleştirildi.
Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kent Orman yerleşkesinde yangın söndürme ve soğutma tatbikatı yapıldı.
Tatbikat, görevli personelin ekiplere ekipman kullanımı, yangında dikkat edilecek hususlar ve ilk yardım konularında bilgi vermesinin ardından başladı.
Daha sonra senaryo gereği, ekipler ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti.
Tatbikata, 120 personel katıldı.
