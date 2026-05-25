        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da polis kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

        Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 15:28 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde bayram öncesi hareketlilik yaşanan kurban satış yerlerini ziyaret etti.


        Polis ekipleri, buralarda görüştükleri kurban satıcılarına gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlatıp uyarılarda bulundu.

        Satıcılardan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, konuya ilişkin broşür de dağıttı.

        Ekiplerin bu kapsamdaki çalışmalarının bayram süresince devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

