Diyarbakır'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelköy Mahallesi'nde yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında doğada yaralı halde şahin buldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan şahin, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
