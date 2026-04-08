        AK Parti İl Başkanı Şengüloğlu'ndan Akçakoca Belediye Meclisinde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama

        AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın meclis toplantısındaki ifadelerine ilişkin düzeltme ve özür beyanında bulunduğunu bildirerek, bunun siyasi nezaket gereği doğru bir adım olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Meclisinde önceki gün yaşanan tartışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğunu anlattı.

        Belediye meclislerinin, milletin iradesini temsil eden, ortak aklın ve istişare kültürünün hakim olması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Şengüloğlu, şöyle devam etti:


        "Bu çerçevede önceki gün Akçakoca Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışma sırasında maksadını aşan bazı ifadelerin, meclisimizin ve Akçakocalı hemşehrilerimizin iradesiyle seçilmiş meclis üyelerimizin saygınlığına ve kişisel hukukuna zarar verdiği görülmüştür. Dünkü meclis toplantısına katılımımızın temel amacı, herhangi bir gerilimi büyütmek, siyasi üstünlük kurmak ya da algı oluşturmak değil, aksine, karşılıklı saygı ve sağduyu zemininde süreci daha fazla uzatmadan ve geri dönüşü zor olan noktalara ulaşmasına fırsat vermeden sükuneti sağlamaktır."


        Şengüloğlu, Albayrak'ın meclis toplantısında önceki ifadelerine ilişkin bir düzeltme ve özür beyanında bulunduğunu ve bunun siyasi nezaket gereği doğru bir adım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:


        "Bu yaklaşım, siyasi huzur ve hizmet birlikteliği adına, bozulmaya doğru giden ilişkilerin yeniden normale dönmesi adına çok kıymetlidir ve Akçakoca'nın hayrına olmuştur. AK Parti grubu olarak siyasi nezaketimizden asla taviz vermeyeceğimizi net şekilde ifade etmek istiyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyor, tüm Akçakocalı hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak

        Benzer Haberler

        Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Düzce merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
        Düzce merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
        Fındık üreticilerine "kozalak akarı" ve "külleme" uyarısı
        Fındık üreticilerine "kozalak akarı" ve "külleme" uyarısı
        Minik zihinlerle kodlama serüveni
        Minik zihinlerle kodlama serüveni
        Düzce'de yılın ilk çeyreğinde 531,9 ton ihraç edildi
        Düzce'de yılın ilk çeyreğinde 531,9 ton ihraç edildi
        Düzce'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Düzce'de 7 düzensiz göçmen yakalandı