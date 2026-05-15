Düzce'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

Düzce'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.





İl Jandarma Komutanlığı'na aileleriyle gelen 15 genç, üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı.



Askerlik yemini eden gençlere, daha sonra temsili terhis belgelerini Düzce Valisi Mehmet Makas, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik takdim etti.



Vali Ustaoğlu ayrıca, yemin ederek temsili asker olan engelli kardeşi Fatih Ustaoğlu'nun terhis belgesini de verdi.



Programda konuşan Düzce Valisi Makas, Engelliler Haftası'nın, farkındalığı oluşturmak için düzenlendiğini söyledi.



Hafta kapsamında özel bireylerin temsili askerliklerine tanıklık ettiklerini anlatan Makas, "Hepsi çok mutlu. Orada bir evladımız 'Kanımın her damlasını veririm, vatanımı vermem' diyor. O bu evladımızın gönlünde engel olabilir mi? Onların gönlünde engel yok. Onların mutluluğu bizleri de mutlu etti." diye konuştu.



Balıkesir Valisi Ustaoğlu da kendisi için duygusal bir tören olduğunu belirterek, "Bu haftada özel çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için çok önemli. Benim için daha anlamlı olan ise kardeşim Fatih'i bugün bu törende yalnız bırakmak istemedim. Balıkesir'den geldik ve onun yemin törenine şahitlik yaptık. Şimdi o çakı gibi asker oldu. Tüm engelli kardeşlerimize sağlık ve sıhhat diliyorum." ifadelerini kullandı.



Törene katılan özel bireyler ve aileleri de mutluluklarını dile getirdi.

