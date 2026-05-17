Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 156 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan N.A. (36) ve G.Ö. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılarla teması olan 7 şüpheliye ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
