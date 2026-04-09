Kanser hastası polis memuruna meslektaşlarından duygulandıran sürpriz

ÖMER ÜRER - Düzce'de trafik polisleri, 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla kanser hastası meslektaşları Bülent Gürler'e moral ziyareti gerçekleştirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki meslektaşları Gürler'i unutmadı.



Sürpriz ziyaret gerçekleştirmek isteyen polis memurları, çiçek ve pasta alarak meslektaşlarının evine ekip otolarının sirenlerini çaldırarak gitti.



Mesai arkadaşlarının moral ziyareti karşısında duygulanan Gürler, ailesiyle pastayı keserek "mesleğe geri dönme" dileğinde bulundu.



- "Bu meslek özveriyle, sevgiyle, vatan aşkıyla yapılır"



Bülent Gürler, AA muhabirine, arkadaşlarının sürpriz ziyaretiyle duygulu anlar yaşadığını söyledi.



Meslekte 26 yılı geride bıraktığını belirten Gürler, "Bu mesleğin bana neler ifade ettiğini anlatmak çok zor. Parayla yapılacak meslek değil. Bu meslek özveriyle, sevgiyle, vatan aşkıyla yapılır." dedi.



Tedavi sürecinin ardından tekrar göreve dönmeyi canıgönülden istediğini dile getiren Gürler, "Tedavi sürecim 3 yıla yaklaştı. Şu an akıllı ilaç tedavisi görüyorum. Şükürler olsun iyi ilerliyor. Önceki tedavilerimden sonuç alamadım ama akıllı ilaç süreci iyi gidiyor. İnşallah hastalığımı tamamen atlatıp üniformayı giyip görevime dönmeyi bekliyorum. En büyük destekçilerim eşim ve çocuklarım. Bu süreçte ne misafir olabildik ne de misafir kabul edebildik ama çok şükür şu an iyiyim. Bu süreci ailemle atlatmaya çalışıyoruz. Süreç zorlu ve meşakkatli ama hedefimiz inşallah iyi olmak. Umutluyuz, Rabb'imden umut kesilmez." ifadelerini kullandı.



- "Üniformasına aşık bir insan"



Derya Gürler de eşinin meslektaşlarının desteğini asla unutmayacaklarını belirterek, "Bülent, her zaman 'Bayrak nerede dalgalanırsa orada ben varım, görevdeyim.' demiştir. Üniformasına aşık bir insan. Onun için üniforma bence bizden de önce geliyor." diye konuştu.



İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Eyüp Göçer ise her zaman seve seve meslektaşlarının destekçisi olduklarını, 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla sürpriz ziyaret yaptıklarını kaydetti.



Gürler ile düzenli görüştüklerini ifade eden Göçer, "Onun her zaman yanındayız. Bu meslekte vatan sevgisi, bayrak sevgisi tartışılmaz, sonsuzdur. Birlikte görev yaptığımız, omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Bunu hissettirmek için buradayız." şeklinde konuştu.

