        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce eğitim çalışmaları düzenlendi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce eğitim çalışmaları düzenlendi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından kamu personeli, öğrenciler ve kursiyerlere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 08:42 Güncelleme:
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce eğitim çalışmaları düzenlendi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından kamu personeli, öğrenciler ve kursiyerlere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli meslek elemanları tarafından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Edirne Defterdarlığı personeline eğitim verildi. Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, "Okul Hayatı ve Çocuk" ile "Olumlu Ebeveynlik Becerileri" konuları anlatıldı.

        Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü ekipleri ise Merkez SODAM ve Şehit Mustafa Tezgider SODAM kursiyerleri ile Emel-Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi düzenledi.

        Öte yandan, Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında İl Müdürlüğü konferans salonunda evlenecek gençlere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, evlilik sürecine ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra madde bağımlılığından korunma yolları aktarıldı.

        Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından da İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Sosyal Tesis'te Aile Destek Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik madde bağımlılığı ve YEDAM tanıtımı konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

